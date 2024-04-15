Боррель: Євросоюз має бути здатним захиститися самостійно

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що ЄС потрібна зміна парадигми європейської оборони. Про це він написав у своєму блозі з приводу виходу його книги "Європа між двома війнами", повідомляє Європейська правда.

За його словами, ЄС занадто довго делегував свою безпеку США, а в останні 30 років, після падіння Берлінської стіни, Європа дозволила собі "тихо роззброїтись".

Він зазначив, що ЄС був побудований навколо внутрішнього ринку та економіки, але, на його думку, Євросоюзу не можна продовжувати йти цим шляхом.

"Ми повинні взяти на себе стратегічну відповідальність та стати здатними захищати Європу самостійно, розбудовуючи сильну європейську опору всередині НАТО" , – наголосив Боррель.

Топдипломат додав, що ЄС повинен зробити цей стрибок вперед за дуже короткий проміжок часу.

"Не тому, що ми маємо намір воювати. Навпаки: ми хочемо запобігти війні, маючи засоби для надійного стримування будь-якого агресора. Це не означає створення європейської армії. Оборона є і залишиться в осяжному майбутньому виключною компетенцією наших держав-членів" , – зауважив він.

Боррель пояснив, що йдеться насамперед про збільшення видатків на національному рівні, де показник витрат на оборону має зрости до понад 2% від ВВП.

"Але, що ще важливіше, йдеться про спільні витрати, щоб заповнити прогалини, уникнути дублювання та підвищити оперативну сумісність. Наразі лише 18% закупівель обладнання нашими арміями здійснюються спільно" , – вказав топдипломат ЄС.

Боррель назвав одним з головних уроків війни РФ проти України те, що технологічна перевага є ключовим фактором, особливо у боротьбі із противником, для якого життя коштує дешево, тому, вважає він, ЄС необхідно мати власну оборонну промисловість, яка б відповідала його потребам.