У МЗС Британії відповіли, чи допоможуть Україні збивати дрони, як це було в Ізраїлі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що ВПС країни не можуть збивати безпілотники над Україною, як це було в Ізраїлі. За його словами це спровокує ризик ескалації та широкомасштабної війни в Європі, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява Кемерона в ефірі LBC.

Кемерон каже, що використання літаків Королівських ВПС для збиття російських безпілотників над Україною призведе до "небезпечної ескалації" конфлікту.

Британія збила іранські безпілотники в Ізраїлі

Ізраїль заявив, що Іран запустив 170 безпілотників, понад 30 крилатих ракет і понад 120 балістичних ракет під час атаки в суботу ввечері.

Прем’єр-міністр Великої Британії підтвердив, що винищувачі Королівських ВПС збили кілька іранських безпілотників, які обстріляли цілі в Ізраїлі на вихідних.

"Ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна окремо, щоб допомогти українцям. Ми навчили понад 60 000 українських військових, ми були першими, хто надав їм протитанкову зброю, далекобійну артилерію та танки" , - додав він.

Але він попередив про ризики використання британських військових засобів у прямій конфронтації з Росією. За його словами, треба уникати того, щоб війська НАТО не вступали в бойові дії з російськими військами, це було б небезпекою ескалації.

Іран атакував Ізраїль

Іран в ніч на 14 квітня атакував територію Ізраїлю сотнями ударних безпілотників і ракет. ЦАХАЛ повідомляє, що майже всі вони були збиті, збиток від атаки офіційний Ізраїль назвав незначними.

Нагадаємо, системи протиповітряної оборони США на Близькому Сході перехопили кілька іранських безпілотників.