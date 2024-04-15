У Тбілісі відбуваються затримання на акції проти закону про "іноагентів"

Правоохоронці у Тбілісі затримали щонайменше чотирьох людей на акції протесту проти так званого закону про "іноагентів", який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив опозиційний телеканал Pirveli.

За даними телеканалу, затриманих на акції протесту щонайменше четверо. Обставини затримання людей наразі не з’ясовані.

Міністерство внутрішніх справ Грузії офіційно не підтверджувало затримання протестувальників, але попередило, що в разі відмови підкоритись "законним вимогам поліції" правоохоронці "застосують спеціальні засоби для підтримання громадського порядку".

Журналісти з місця подій повідомляють, що поліція попереджає протестувальників за допомогою гучномовців. На них демонстранти відповідають піснями.

Singing demonstration in Tbilisi after the adoption by the legal affairs Committee of the Russian Law. « Georgian dream » majority expelled all opposition MP’s from the hearing before the vote!!! pic.twitter.com/YSo8GRlVkW — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) April 15, 2024

Тисячі людей зібралися ввечері в понеділок на проспекті Руставелі на тлі обговорення в парламенті законопроєкту "про прозорість іноземного впливу".

Як передає "Новости-Грузия", ситуація загострилася після того, як протестувальники вирішили провести ходу навколо парламенту. Періодично між учасниками акції та поліцією відбуваються словесні перепалки.

Нагадаємо, 15 квітня у парламенті Грузії – попри хвилю критики від західних партнерів і обурення всередині країни – почали обговорення суперечливого проєкту "Про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом "про іноагентів". Повідомляли, що на засідання пустили не усіх акредитованих журналістів.

Грузинська влада вже намагалася схвалити цей проєкт навесні 2023 року, але змушена була відкликати його під тиском масштабних протестів і позиції Заходу.