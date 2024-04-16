Україна погодила безпекову угоду з Норвегією – ОП

Україна й Норвегія завершили двосторонні переговори щодо укладення угоди про безпекову співпрацю. Про це поінформував Офіс президента за результатами зустрічі українського лідера Володимира Зеленського з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейдом, повідомляє Ліга.net.

В ОП зазначили, що лідери двох держав підпишуть документ за найближчої нагоди.

На зустрічі Зеленський поінформував главу МЗС Норвегії про поточну безпекову ситуацію в Україні, зокрема про посилення масованих ракетних обстрілів критичної інфраструктури з боку Росії.

Сторони окремо обговорили ситуацію у сфері протиповітряної та протиракетної оборони України, а також обмінялися думками щодо можливих напрямів розширення допомоги з боку Норвегії в цьому питанні.

Президент подякував норвезькій стороні за військову й гуманітарну допомогу на суму близько $7,1 млрд, яку Україна отримує в межах програми імені Нансена на 2023–2027 роки.