Зеленський висловився про ідею Джонсона розділити допомогу Україні та Ізраїлю

Президент Володимир Зеленський назвав "ганьбою для миру" та "чистою політикою" рішення спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона відокремити допомогу Ізраїлю від України у відповідному законопроєкті. Про це він заявив в інтерв'ю PBS News, повідомляє Ліга.net.

Журналістка нагадала, що Джонсон цього тижня заявив, що Палата представників спробує проголосувати за допомогу Ізраїлю, але "залишається незрозумілим, чи увійде туди допомога Україні".

Зеленський заявив, що це "дивно".

Відповідаючи на запитання чому, президент сказав:

"Це говорить про те, що це питання не безпеки тоді. Це геть чиста політика. І, якщо чесно, це ганьба для світу, і просто ганьба для демократії і для всіх тих, хто про демократію тільки говорить".

За його словами, якщо Конгрес винесе на голосування окремо допомогу Україні, і окремо допомогу Ізраїлю, це матиме під собою суто політичний контекст.