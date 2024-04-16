МВФ прогнозує економічне зростання України цьогоріч до 3,2%

Міжнародний валютний фонд очікує, що показник економічного зростання України за підсумками нинішнього року становитиме 3,2%, а наступного року - зросте до 6,5%, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в доповіді «Перспективи світової економіки» (WEO), презентованої під час Весняних зустрічей МВФ і Світового банку у Вашингтоні.

У розділі WEO щодо країн Європи зазначається, що у 2024 р. реальний ВВП України становитиме 3,2%. Причому, показник за минулий рік був переглянутий Фондом та збільшений до 5% за підсумками року – порівняно з очікуваними раніше 4,5%.

Наступного року прогнозується істотне зростання реального ВВП України - до 6,5%.

МВФ також навів прогнози за іншими показниками.

Зокрема, індекс споживчих цін в Україні може знизитися з 12,9 у 2023 році до 6,4 у нинішньому. Наступного року цей індекс очікується на рівні 7,6.

Крім того, передбачаються зміни в прогнозах щодо балансу поточного рахунку України з «мінус» 5,5 минулого року до «мінус» 5,7 за підсумками нинішнього. У 2025 році ця динаміка продовжиться – до «мінус» 8,2.

Показник безробіття зменшиться з 19,1 у 2023 році до 14,5 цього року. У 2025 році він прогнозується на рівні 13,8.

Як повідомляв Укрінформ, МВФ очікує більшого зростання світової економіки нинішнього року порівняно з прогнозами, озвученими раніше. У Фонді зазначили, що локомотивом для цього є економіки кількох країн, зокрема Сполучених Штатів.