У Румунії заявили про російських шпигунів серед біженців з України

Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) заявила, що країна стала мішенню для низки російських шпигунів, які, зокрема, намагалися зібрати інформацію про військові навчання та допомогу Україні, повідомляє Європейська правда.

Звіт CSAT наводить Digi24.

Згідно зі звітом, ймовірні шпигуни потрапили до країни з-поміж українських біженців.

Метою шпигунів було отримання інформації у сфері оборони та безпеки. Були також спроби отримати надзвичайно важливі дані про допомогу, яку Румунія надавала Україні.

Крім того, вони шукали інформацію про військові навчання в Румунії та дислоковані в країні війська.

У звіті також наводяться приклади кампанії з дезінформації, зокрема, про румунську армію і лідерів країни.

У CSAT зазначають про багато вразливостей, на які наразилася Румунія в результаті цієї шпигунської операції. Серед них – збільшення кількості військових інцидентів, кібератаки з боку Росії і саботаж поставок допомоги Україні.

Як повідомляє видання G4 Media, яке також ознайомилось зі звітом, "Російська Федерація була головним політичним і військовим учасником, причетним до всіх питань безпеки в регіоні".

У звіті йдеться, що РФ продовжує створювати ключові військові загрози, які спрямовані на збереження і зміцнення свого впливу на держави Чорноморського регіону та реалізацію власних геополітичних амбіцій.

Наприкінці березня стало відомо, що поліція безпеки Фінляндії Supo вважає, що Росія, як і раніше, залишається найсерйознішою загрозою національній безпеці країни.

Крім того, в Австрії відбулося засідання Ради національної безпеки через затримання колишнього співробітника вже розформованого Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT) Егісто Отта за підозрою у шпигунстві.