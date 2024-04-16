ПАРЄ підтримала вступ Косово до Ради Європи - журналіст

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у вівторок, 16 квітня, ухвалила рішення, що дозволяє Косово приєднатися до Ради Європи, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter (X) кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Парламентська асамблея Ради Європи щойно переважною більшістю голосів ухвалила рішення, що дозволяє Косово приєднатися до Ради Європи" , - повідомив журналіст.

За вступ Косова до Ради Європи проголосував 131 депутат, проти - 29, ще 11 утрималися.

За інформацією Йозвяка, остаточне рішення Комітет міністрів Ради Європи, ймовірно, ухвалить наступного місяця.

Нагадаємо, у травні 2022 року Косово подало заявку на вступ до Ради Європи, яку повинні розглянути Комітет міністрів і Парламентська асамблея.