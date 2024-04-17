США запровадять нові санкції проти Ірану – Білий дім

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван оголосив у вівторок, що США запровадять нові санкції проти ракетної та безпілотної програми Ірану після безпрецедентної атаки країни на Ізраїль минулими вихідними, повідомляє Європейська правда.

Салліван заявив, що президент Джо Байден працює в координації з міжнародними партнерами, в тому числі з країнами G7 і двопартійними лідерами в Конгресі, над всеосяжною відповіддю на напад Ірану.

"Найближчими днями Сполучені Штати запровадять нові санкції проти Ірану, що охоплять його ракетну програму і програму безпілотників, а також нові санкції проти організацій, які підтримують Корпус вартових ісламської революції і Міністерство оборони Ірану" , – заявив Салліван.

США очікують, що союзники і партнери незабаром запровадять власні санкції, додав він.

Оборонні відомства США зі свого боку працюють над посиленням протиповітряної і протиракетної оборони та систем раннього попередження на всьому Близькому Сході.

Тим часом міністерка фінансів США Джанет Єллен пообіцяла, що Сполучені Штати "без вагань" застосують економічне покарання у відповідь на атаку Ірану.

Республіканці Палати представників запланували на цей тиждень більше десятка голосувань щодо законопроєктів, які вводять санкції проти Ірану та його довірених осіб у відповідь на масштабну атаку з використанням безпілотників і ракет на Ізраїль минулих вихідних.