Ракетний удар РФ по Чернігову: кількість загиблих зросла до 15 (Оновлено)
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про 13 загиблих та понад 60 поранених внаслідок ракетного удару по Чернігову. Щонайменше троє людей вважаються зниклими безвісти. Згодом у ДСНС повідомили про 15 загиблих.
Про це йдеться в дописі Клименка в Telegram-каналі.
"Серед загиблих внаслідок російського обстрілу - 25-річна лейтенант поліції. Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному. Смертельне осколкове поранення", – повідомив Клименко.
Він додав, що під завалами можуть бути люди, триває пошуково-рятувальна операція.
Міністр також оприлюднив відео порятунку одного із потерпілих.
Також стало відомо, що росіяни атакували Чернігів трьома крилатими ракетами "Іскандер", повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус у коментарі "Суспільному".
Оновлено о 12:53. Клименко повідомив про 13 загиблих та понад 60 поранених. Серед постраждалих – двоє дітей.
"Постраждалим надається необхідна допомога. Поліцейські здійснюють поквартирний обхід пошкоджених будинків, допомагають пораненим. Продовжують працювати психологи", – йдеться в повідомленні.
Оновлено о 14:00. Поліція Чернігівщини повідомила про 14 загиблих та 61 пораненого. Серед постраждалих – троє дітей. Також відомо про 6 зниклих безвісти.
Оновлено о 14:55. У ДСНС повідомили про 15 загиблих. Трьох людей вдалося врятувати з-під завалів. На місці також працюють психологи ДСНС, психологічну допомогу надано 53 людям.