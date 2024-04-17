Кулеба після удару по Чернігову закликав Захід надати додаткові системи ППО

Після удару Росії по центру Чернігова в середу глава МЗС Дмитро Кулеба закликав партнерів надати Україні засоби, аби вона могла захищатись від повітряних атак з такою ж ефективністю, як це відбулось в Ізраїлі на вихідних, повідомляє Європейська правда.

Міністр зауважив, що після удару російських терористів по центру Чернігова наразі загинуло щонайменше 11 і поранено щонайменше 22 людини, й це число ще може зрости.

"Ці невинні люди не загинули б і не були поранені, якби Україна мала достатні можливості ППО. Три дні тому на Близькому Сході ми побачили, як виглядає надійний захист людських життів від ракет. Партнери України мають необхідні засоби, щоб допомогти нам рятувати українські життя з таким же рівнем ефективності" , – зазначив Кулеба.

Він подякував Німеччині за те, що вона вже прийняла важливе рішення щодо надання Україні додаткової батареї Patriot.

"Спираючись на останні контакти президента Зеленського, я буду закликати інших партнерів наслідувати цей приклад під час моїх зустрічей із союзниками з G7 в Італії цього тижня" , – додав міністр.

Кулеба 17-19 квітня відвідає Італію для участі в міністерській зустрічі "Групи семи", на якій він обговорить надання Україні додаткових батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони для захисту від російського терору.