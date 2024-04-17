На саміті Євросоюзу більше уваги отримає Близький Схід, ніж Україна – ЗМІ

На майбутньому саміті лідерів країн Європейського союзу два світових конфлікти змагатимуться за увагу - війни в Україні та на Близькому Сході.﻿ Про це повідомляє Politico, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Видання зазначає, що, ймовірно, більше уваги приділятиме конфлікт на Близькому Сході, ніж Україна.

Проте, ЄС, схоже, має намір пройти через дипломатичні процедури, щоб здатися глобальною державою, яка може похитнути сумнозвісного впертого прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Лідери 27 країн спробують переконати Ізраїль не розв'язувати повномасштабну близькосхідну війну, напавши на Іран, звернуться з проханням уникнути ще більшої пожежі в Лівані, а деякі європейські країни наполягатимуть на введенні ще більших санкцій проти Ірану.

Згідно з проєктом висновків Ради ЄС, вони закличуть "усі сторони проявляти максимальну стриманість і утримуватися від будь-яких дій, які можуть посилити напруженість у регіоні". Це не змусить тремтіти ні ізраїльтян, ні іранців.

Якщо у будь-якої країни ЄС і є скромні важелі впливу, то це Франція, яка приєдналася до США і Великої Британії, щоб допомогти протистояти іранському шквалу з 300 безпілотників і ракет, випущених у суботу. Перевага Парижа в тому, що він є частиною антиіранської коаліції, полягає у спробі стримати ізраїльських яструбів, але немає жодних сумнівів у тому, що саме послання президента США Джо Байдена дійсно має значення.

Атака Ірану на Ізраїль

У ніч на 14 квітня Іран атакував територію Ізраїлю за допомогою 300 безпілотників та ракет. В Єрусалимі заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збитки від атаки були незначними.

У той же час, щонайменше половина балістичних ракет, запущених Іраном по Ізраїлю, вийшла з ладу. Вони або не вилетіли під час запусків, або впали після зльоту.

За інформацією іноземних журналістів, Сполучені Штати очікують, що Ізраїль обере один із найменш агресивних варіантів, який може полягати в ударах поза іранською територією.