Мінагрополітики прогнозує менше врожаю, ніж у попередньому році

Цьогоріч валове виробництво зернових та олійних культур становитиме близько 74 млн тонн, з них близько 52,4 млн тонн зернових та 21,7 млн тонн олійних. Це означатиме падіння приблизно на 10% порівняно з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у попередніх оцінках Мінагрополітики, повідомляє пресслужба міністерства.

У міністерстві підкреслили, що на початку минулого року загальний валовий збір зернових та олійних на 2023 рік також прогнозувався майже на 13% меншим порівняно з попереднім періодом, на рівні 63,5 млн тонн, але погодні умови тоді сприяли збільшенню врожаю.

"Тож у 2023 році валове виробництво становило близько 82 млн тонн, з яких зернових понад 60 млн тонн, олійних - близко 22 млн тонн.

Отже, прогнози щодо показників валових зборів носять попередній характер та будуть коригуватись протягом року в залежності від обставин, в першу чергу погодних умов", - пояснили у відомстві.

Прогнозується, що цього року аграрії зможуть зібрати зернових у таких обсягах: пшениці - 19,2 млн тонн (торік було зібрано 22,2 млн тонн), ячменю - 4,9 млн тонн (торік - 5,7 млн тонн) та кукурудзи - 26,7 млн тонн (було 30,5 млн тонн).

Серед олійних прогнозується збільшення обсягів сої - передбачається виробництво 5,2 млн тонн, у 2023 році було зібрано 4,7 млн тонн. Виробництво соняшнику прогнозується на рівні 12,4 млн тонн, минулого року його зібрали 12,9 млн тонн. Ріпаку прогнозується збір 4,1 млн тонн, торік було 4,7 млн тонн.

"Посівні площі зернових та зернобобових культур прогнозуються на рівні 10,6 млн га (-395 тис га до показника 2023 року).

З них, озимої пшениці посіяно на 4,3 млн га (-0,3 млн га), ярої пшениці очікується 0,2 млн га. (+0,2 тис га)", - йдеться у повідомленні.

Озимий ячмінь посіяно на 0,47 млн га (-0,15 млн га), площа ярого ячменю прогнозується на 0,94 млн га (+0,06 млн га), кукурудзи - 3,9 млн га (-62 тис га).

При цьому серед олійних збільшуються площі посіву сої. Прогнозується, що її буде посіяно на площі 2,2 млн га - це майже на 400 тисяч гектарів більше ніж торік.

Прогнозується, що соняшника буде посіяно майже стільки ж як і торік - на 5,3 млн га. Ріпаку на 1,5 млн га, що на 0,1 млн га менше ніж торік.