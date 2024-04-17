Джонсон назвав дату голосування щодо законопроектів про допомогу Україні та Ізраїлю

Голосування щодо законопроєктів, які містять допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню відбудеться в суботу, 20 квітня, повідомляє РБК-Україна.

Про це говрить заява спікера Палати представників Сполучених Штатів Америки (США) Майка Джонсона, якого цитує кореспондент Білого дому Жакі Генріх.

Під час звернення до членів Палати представників, Джонсон заявив, що сьогодні Комітет з питань регламенту оприлюднить три законопроєкти, які стосуються фінансування інтересів національної безпеки Америки та її союзників в Ізраїлі, Індо-Тихоокеанському регіоні, а також Україні.

"Ці законопроєкти будуть винесені на розгляд за структурованим регламентом, який дозволить процес внесення поправок, разом з четвертим законопроєктом, який включає в себе Закон про РЕПО, законопроєкт про TikTok, санкції та інші заходи, спрямовані на протистояння Росії, Китаю та Ірану" , - додав він.

В кінці Джонсон відзначив, що голосування щодо остаточного ухвалення законопроєктів очікується в суботу ввечері.

Питання щодо допомоги Україні від США

У лютому 2024 року Сенат США дав "зелене світло" на законопроєкт, який передбачав нашій країні 60 млрд доларів допомоги. Втім, документ "застряг" в Палаті представників через дискусії довкола державного кордону між США та Мексикою. У тому ж числі Джонсон допускав, що законопроєкт може містити допомогу нашій країні у вигляді кредиту.

Вчора, 16 квітня, було представлено чотири окремі законопроєкти, які включали фінансування допомоги для України, Ізраїлю, Тайваню.