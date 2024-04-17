Бельгія та Чехія закликали до нових санкцій проти Росії через спробу втручання у вибори ЄС
Прем’єр-міністри Бельгії та Чехії Александер Де Кроо та Петр Фіала напередодні саміту лідерів Євросоюзу 17-18 квітня закликали до нових обмежувальних заходів у зв’язку зі спробами Росії втрутитись у європейські вибори, повідомляє Європейська правда.
Відповідного листа Де Кроо опублікував у Twitter (X).
Голови бельгійського та чеського урядів наголосили, що з огляду на останні викриття російський режим "намагається вплинути на майбутні європейські вибори і посилити проросійський наратив у новому Європарламенті".
Вони висловили намір порушити питання російського впливу на зустрічі лідерів ЄС, тому що "ми просто не можемо дозволити Росії зійти з рук такий кричущий напад на наші демократичні інститути та принципи".
"У зв'язку з цим настав час запровадити новий режим обмежувальних заходів ЄС, спрямований на протидію зловмисній діяльності Росії",– пропонують Де Кроо та Фіала.
"Так само ми повинні вивчити, чи дозволяють мандати Європейської прокуратури та Європейського бюро по боротьбі з шахрайством переслідувати це втручання в судовому порядку. Якщо це не так, ми не повинні виключати розширення цих мандатів, щоб дозволити таке переслідування в майбутньому", – додали вони.
Про викриття мережі, яка розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі, у березні оголосила Чехія. У цьому контексті Прага наклала санкції на Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та прокремлівський сайт правого спрямування Voice of Europe.
Крім того, бельгійська прокуратура розслідує можливе втручання Росії у майбутні вибори до Європарламенту на підставі даних, які надали розвідувальні служби.