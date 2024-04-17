Axios: Ізраїль планував удар у відповідь по Ірану в понеділок, але передумав
Влада Ізраїля планувала у понеділок, 16 квітня, завдати удару по Ірану у відповідь на атаку, яка відбулась в ніч з 13 на 14 квітня, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Axios.
Як пише видання, Ізраїль пообіцяв відповісти на безпрецедентну ракетну атаку Ірану з використанням безпілотників. Однак у Білому домі попередили Ізраїль, що ескалація у відносинах з Іраном не слугуватиме інтересам США та Ізраїлю. Зокрема, у Байдена закликали Ізраїль "бути обережним" з будь-якими заходами у відповідь.
За словами джерела, США стурбовані питанням того, що продовження контратак може спровокувати ширшу регіональну ескалацію.
"Ми не впевнені, чому і наскільки близько це було до фактичної атаки", - сказав американський чиновник.
Інший чиновник розповів, що Ізраїль повідомив адміністрацію Байдена в понеділок, що вирішив почекати.
Третє джерело заявило, що "невеликий ізраїльський удар" всередині Ірану, швидше за все, спровокує іранську відплату. Хоча у Байдена сподіваються, що нова відповідь Ірану по Ізраїлю буде не такою потужною.
Варто зауважити, що з суботи це вже вдруге Ізраїль відкладає своє рішення щодо відповіді Ірану. рішення про відповідь Ізраїлю відкладається.
Обстріл Ізраїлю
Нагадаємо, військові Ірану завдали масованого удару по Ізраїлю в ніч з 13 на 14. Під час атаки вони використали більш як 300 дронів, балістичні та крилаті ракети.
Влада Ірану заявила, що їх атака була відповіддю на удар Ізраїлю по консульству у Сирії, де було ліквідовано одного з високопоставлених генералів Ірану.