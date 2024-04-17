Президент Литви стурбований, що західні країни втрачають фокус уваги з України

Президент Литви Гітанас Науседа висловив занепокоєння тим, що західні країни втрачають фокус уваги з України, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав перед початком саміту ЄС у Брюсселі.

Науседа зазначив, що у світі зараз є дві гарячі точки – це Україна і Близький Схід. За його словами, з минулого саміту ЄС геополітична ситуація лише погіршилась.

"Я стурбований тим, що ми втрачаємо фокус уваги з України. Минулого тижня я зустрічався з президентом Володимиром Зеленським у Вільнюсі і він сказав мені, що Україна має нагальну потребу в системах ППО, артилерійських снарядах, а також ракетах", – сказав литовський президент.

Він нагадав, що кожного дня Росія завдає ударів по українських містах, внаслідок яких гинуть мирні жителі.

"І дуже прикро бачити, що ми ухвалюємо рішення, але не виконуємо їх. І в першу чергу ми повинні відзначати час доставки нашої зброї, а не час прийняття рішення, тому що іноді проміжок часу між прийняттям рішення та його реалізацією займає один, а то й більше місяців", – підкреслив Науседа.

Раніше міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен висловила занепокоєння, що РФ починає бачити ознаки втоми союзників України.