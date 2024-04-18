Керівники підприємств спрогнозували зростання зарплат українців

Керівники українських підприємств у найближчі 12 місяців очікують зростання зарплат. Однак кількість працівників може скоротитися. З посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за I квартал 2024 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Очікування щодо зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника посилюються. Баланс відповідей - 62,6% (у ІV кварталі 2023 року - 57,9%).

Залишаються негативними оцінки респондентів щодо зміни кількості працівників на їхніх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей - "мінус" 6,3% (у ІV кварталі 2023 року - "мінус" 6,5%).

Найпесимістичніші у своїх прогнозах респонденти добувної промисловості, будівництва, а також енерго- та водопостачання (баланси відповідей "мінус" 20,5%, "мінус" 20,0% та "мінус" 16,7% відповідно). Проте респонденти підприємств торгівлі четвертий квартал поспіль очікують збільшення кількості працівників.

Квартальне опитування проводилося з 31 січня до 27 лютого 2024 року. В опитуванні взяло участь 661 підприємство із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Криму, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

За даними Держстату, реальні доходи (з урахуванням інфляції) у 2022 році скоротилися на 14,1%.

Середньомісячна зарплата українців у 2023 році становила 17 442 гривень. Номінальна зарплата штатних працівників на 17,5% вища, ніж у 2022 році. Середньорічна інфляція становила 12,9%. Таким чином реальні зарплати за рік зросли приблизно на 4,6%.