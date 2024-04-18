РФ запустила кампанії, які підривають допомогу Україні перед виборами в США

За останні два місяці Росія активізувала онлайн-кампанії з впливу на вибори у США, зосереджені на критиці допомоги Україні. Про це йдеться у звіті корпорації Microsoft, повідомляє Ліга.net.

Дослідники з'ясували, що активність Росії не така інтенсивна, як під час попередніх виборів у США 2016 і 2020 років, але найближчими місяцями вона може посилитися.

Зокрема, наростає критика американської підтримки Україні, з'ясували дослідники.

Центр аналізу загроз Microsoft відстежив щонайменше 70 російських груп, які займаються дезінформацією, орієнтованою на Україну, використовуючи традиційні ЗМІ й соціальні мережі та поєднання прихованих і відкритих кампаній, йдеться у звіті.

Microsoft навів приклад російської онлайн-кампанії, яка діє за одним шаблоном, поширюючи антиукраїнську пропаганду серед американців кількома мовами.



Кампанія має триетапний процес: особа представляється як викривач або громадський журналіст і розміщує контент на відеоканалі, потім цей контент поширюється на мережу таємно керованих вебсайтів, тоді російські емігранти, чиновники поширюють це висвітлення.

Після того, як історія поширювалася в інтернеті протягом кількох днів або тижнів, американська аудиторія повторює і репостить дезінформацію, можливо, навіть не знаючи про її першоджерело, вказують дослідники.