До України прибув міністр економіки Німеччини
Міністр економіки Німеччини Роберт Габек прибув із візитом до столиці України Київ. Його супроводжує бізнес-делегація, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
У центрі уваги поїздки - нещодавні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, надзвичайну допомогу, зміцнення української економіки та економічні відносини з Німеччиною.
Під час свого візиту міністр економіки також хоче підготувати конференцію щодо відновлення України у Берліні у червні.
Після прибуття Габек до Києва заявив, що візит відбувся у той момент, коли Україна потребує будь-якої підтримки у боротьбі за свободу.
"Україна бореться за своє самовизначення, за свою територіальну цілісність проти агресії Путіна, але вона також виборює цінності, які об'єднують і визначають Європу", - сказав він.
Габек заявив, що Німеччина продовжуватиме допомагати Україні відновлювати пошкоджену російськими ударами інфраструктуру.
"Українці мене в минулий візит вразили тим, як вони вміють імпровізувати та швидко ремонтувати свою інфраструктуру знову і знову", - заявив він.
Габек хоче зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським, віце-прем'єром та міністром економіки Юлією Свириденко та міністром енергетики Германом Галущенком. Потім Габек вирушить до Молдови.
Раніше Bloomberg повідомляло, що Роберт Хабек із партії "Зелених", міністр економіки та віце-канцлер, підтримує відправку ракет Taurus в Україну і роздратований одностороннім рішенням Шольца не відправляти ракети.