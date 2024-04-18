Спікер Джонсон вважає надання допомоги Україні критично важливим

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вважає допомогу Україні "критично важливою". Про це він заявив в ефірі американського телеканалу C-SPAN, повідомляє Ліга.net.

"Те, що ми робимо зараз, я вважаю за правильне. Зараз критичний час, і я вважаю, що надання Україні летальної допомоги є критично важливим" , – сказав він.

Джонсон додав, що "потрібно чинити правильно" і зараз "не час грати з цим у політику".

17 квітня республіканець та критик допомоги Україні Томас Массі закликав Джонсона дозволити Республіканській партії обрати нового спікера, а потім піти у відставку. Раніше з такою пропозицією виступила Марджорі Тейлор Грін – прихильниця 45-го президента США Дональда Трампа.

Своєю чергою, демократи вже протягом місяця обіцяють врятувати спікера від звільнення, якщо той ухвалить допомогу Україні.