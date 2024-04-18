ЗМІ розповіли, як депутати від забороненої ОПЗЖ співпрацюють з владою

Заборонена "Опозиційна платформа – За життя" розділалися у парламенті на 2 групи – групу із 22 людей Фірташа – Льовочкіна – Бойка і групу з 17 осіб, яких привів у Раду забудовник Вадим Столар, повідомляє Українська правда.

"Всередині 2022 року діяльність ОПЗЖ заборонили, але просто забрати мандати в її депутатів, а їх понад 40, було неможливо. Тому неформальні партійні лідери скористалися цією обставиною і розділили фракцію на дві менші групи.

Перша – "Платформа за життя та мир" – зібралась із 22 людей Фірташа – Льовочкіна – Бойка і налічує зараз 22. Друга – "Відновлення України" – складається з нардепів, яких у Раду колись провів київський забудовник Вадим Столар, та депутатів, яких неформально курує бізнесмен і вже колишній депутат Максим Єфімов. Загалом у "Відновленні" 17 "штиків" , – йдеться в статті.

Групи формально різні, мають різних бенефіціарів та "умови утримання" депутатів, але діють вони за певним бартером: віддають владі свої голоси в обмін на відсутність кримінальних та інших проблем.

За словами одного із топів "Слуги народу", зараз депутати забороненої ОПЗЖ "нічого не просять": "Просто щоб їх не чіпали, і час від часу випускали за кордон".

Жартома депутати колишньої ОПЗЖ називають себе "полоненими": голосують за все, за що кажуть, тільки Московський патріархат не чіпають – це святе.

Комунікацію з владою "Платформа" і "Відновлення" ведуть через главу фракції "СН" Давида Арахамію, або напряму із Банковою, як, наприклад, Сергій Льовочкін із Андрієм Єрмаком.

Водночас співрозмовники видання серед самих депутатів ексОПЗЖ переконують, що їхня головна задача зараз – дочекатись виборів.

За словами одного із впливових ексрегіоналів, їхні виборці залишились в Україні і багато хто здивується результатами потенційних виборів:

"Ми проводимо свою соціологію, і зараз виглядає так, що якщо і Зеленський іде на вибори, і Залужний, то Бойко – третій; якщо хтось із них не балотується, то Бойко – другий. Те саме з партіями".

Водночас соціологічні компанії в Україні відкрито політичних рейтингів не публікують. Але показують рівень довіри, де Бойко стабільно має один із найбільших антирейтингів – понад 80%.