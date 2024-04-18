У Німеччині заарештували шпигунів РФ, які планували зірвати допомогу Україні – ЗМІ

У німецькій Баварії затримали двох агентів, що працювали на спецслужби Росії та мали намір влаштувати диверсії на об’єктах військової інфраструктури, щоб підірвати військову підтримку України. Про це стало відомо німецькому виданню Spiegel, повідомляє Європейська правда.

Федеральний генеральний прокурор Єнс Роммель заарештував двох підозрюваних, які планували диверсійні операції в Німеччині за замовленням російської спецслужби. Як стало відомо виданню, поліція затримала підозрюваних у Байройті.

Головний обвинувачений – 39-річний Дітер С. російсько-німецького походження з Баварії.

Слідчі переконані, що Дітер С. з жовтня 2023 року спілкувався з контактними особами із російських спецслужб щодо диверсійних операцій у Німеччині. Стверджують, що він погодився здійснити підпали та підриви військової інфраструктури, збройових заводів і промислових об’єктів.

У центрі уваги були, зокрема, транспортні шляхи, які використовують для перевезення вантажів військового призначення. Метою запланованих атак було підірвати німецьку підтримку України.

Вважають, що спільником Дітера С. був 37-річний Александер Й., теж російсько-німецького походження, якого федеральна прокуратура зинувачує у тому, що він є агентом російської розвідки.

За даними видання, один з об'єктів, за якими шпигували затримані, розташований у Графенвері в Баварії. Там, серед іншого, є важливий військовий полігон, де армія США тренує українських військових, наприклад, на основних бойових танках Abrams.

Дітер С. вже знайомий німецьким органам безпеки. Між 2014 і 2016 роками він належав до бойовиків так званої "ДНР". Оскільки та тепер класифікується німецьким правосуддям як терористична організація, Дітера С. також звинувачують у членстві в терористичній організації за кордоном.

Оскільки він володів вогнепальною зброєю, федеральна прокуратура також порушила проти нього розслідування за підозрою в підготовці насильницького акту, який загрожує державі.

Згідно з інформацією видання, Дітер С. і Александер Й. були доставлені в Карлсруе в середу і постали перед суддями Федерального суду. Обох взяли під варту.