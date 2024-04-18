Справу про загибель помічника Залужного відправили до суду

Працівники Державного бюро розслідувань передали до суду провадження щодо офіцера з Апарату помічників головнокомандувача ЗСУ Олега Тімченка, який подарував гранати колезі Геннадію Частякову, що призвело до загибелі останнього.﻿﻿ З посиланням на пресслужбу ДБР, повідомляє Українська правда.

Слідчі Бюро завершили досудове розслідування 29 березня 2024 року, після чого сторони захисту та потерпілих мали можливість ознайомитись з матеріалами справи.

Військовому на першочерговій стадії досудового розслідування повідомлялося про підозру у незаконному збуті бойових припасів. Пізніше ж фігуранту повідомили про зміну раніше повідомленої підозри. Він підозрюється у викраденні, привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність.

Як уточнили "Українській правді" в ДБР справу передано до Печерського районного суду Києва.

Нагадаємо, Тімченко не визнає провину у вбивстві колеги Геннадія Частякова, при цьому поліграф підтвердив, що злого умислу підозрюваний не мав.