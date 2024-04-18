Британська розвідка: Чорноморський флот РФ – найменш активний з початку вторгнення

Розвідка Великої Британії проаналізувала останню активність Чорноморського флоту РФ, який зараз в основному базується у Новоросійську, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 18 квітня.

У відомстві зазначили, що 1 квітня ракетний фрегат класу "Григорович" провів бойові стрільби в порту Новоросійська.

Сучасні російські кораблі, такі як фрегат класу "Григорович", мають системи вертикального запуску для стрільби крилатими ракетами по морських і наземних цілях. Такі ракети історично перезаряджаються в Севастополі.

Однак Росія в основному вивела свої кораблі і підводні човни Чорноморського флоту з Севастополя далі на схід до Новоросійська.

"Після відсторонення командувача ЧФ РФ у березні 2024 року флот був найменш активним з початку війни", – зазначили у розвідці.

У відомстві констатують, що Чорноморський флот залишатиметься у Новоросійську, оскільки це найкращий спосіб уникнути нападу з боку України з моря.

Також у розвідці додали, що інфраструктура технічного обслуговування, логістики та поводження з озброєнням у порту Новоросійська, найімовірніше, була вдосконалена, щоб підтримувати нові умови базування кораблів ЧФ РФ на невизначений термін.