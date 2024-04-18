Продажі суперяхт різко впали через санкції проти олігархів з РФ

Продажі суперяхт у 2023 році різко впали - на попит вплинули довгі черги, стрімке зростання цін і санкції проти російських олігархів.﻿ Про це йдеться у звіті SuperYacht Times, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що продажі нових суперяхт (яхт довжиною понад 100 футів) торік впали на 17%. У 2023 році було продано 203 нових суперяхти, в порівнянні з 245 у 2022 році і з рекордними 313 у 2021 році.

Керівник аналітичного відділу SuperYacht Times Ральф Дазерт заявив, що зараз покупець, який робить замовлення на нову яхту довжиною понад 200 футів, стикається з очікуванням у три-чотири роки через відставання у виконанні замовлень, спричинене пандемією.

Ціни, за його словами, також стрімко зростають через збільшення витрат на робочу силу та матеріали.

Дазерт сказав, що очікує, що продажі нових суперяхт "трохи знизяться в цьому році", враховуючи постійні витрати і затримки.

При цьому продажі яхт довжиною понад 200 метрів, або приблизно 650 футів, впали на 40%. Основною причиною падіння продажів великих суперяхт є те, що багаті покупці з Росії залишають ринок після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році.

"Росіяни були схильні замовляти дуже екстравагантні і дуже великі яхти" , - сказав Дазерт.

Американці частково заповнюють цю прогалину - на їхню частку припадає майже чверть усіх продажів суперяхт минулого року. І хоча американці, як правило, будують менші яхти порівняно з покупцями з Близького Сходу і Росії, американські яхти стають все більшими.

Збільшення флоту суперяхт призводить до зростання попиту на всю екосистему яхтової економіки - від будівельників і брокерів до причалів для яхт і екіпажів. За даними SuperYacht Times, зараз налічується майже 6 тисяч суперяхт, що втричі більше, ніж у 2002 році.