Конгресвумен Спартц пропонує прибрати частину військової допомоги Україні з проекту Джонсона

Уродженка України, конгресвумен Вікторія Спартц подала кілька правок до законопроєкту про додаткове фінансування України, які передбачають скорочення частини військової та всієї фінансової допомоги, повідомляє Європейська правда.

Одна з правок Спартц пропонує виключити із законопроєкту положення, пов’язані з програмою PDA – вона дозволяє Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії. У проєкті спікера Палати представників Майка Джонсона ідеться про 7,8 мільярда доларів.

Ще дві поправки стосуються економічної допомоги Україні, закладеної в проєкті Джонсона: Спартц пропонує виключити згадку про понад 7,8 мільярда доларів допомоги в кредит і заборонити президенту США списувати заборгованість України за певних умов.

Четверта поправка конгресвумен виключає з пакета 481 мільйон доларів фінансування Міністерства охорони здоров’я США для біженців, а п’ята – пропонує заборонити використовувати кошти за програмою FMF (замовлення зброї безпосередньо у виробників на потреби союзника США) "країнам, постраждалим від війни в Україні".

Раніше Спартц заявляла, що відмовляється підтримати у Конгресі інше фінансування для Києва, окрім як для летальної допомоги, та висуває умовою заходи для охорони кордону США.

Як повідомлялось, пакет підтримки України, який вніс спікер Палати представників Майк Джонсон у середу, передбачає виділення близько 61 мільярди доларів на допомогу Україні й союзникам. Фінальне голосування за законопроєкти має відбутись до вечора суботи, 20 квітня.

Президент США Джо Байден висловив готовність підписати в разі схвалення Конгресом законопроєкти, які вніс Майк Джонсон.