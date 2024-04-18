Російські війська здійснили 14 обстрілів Сумської області, є поранений

За добу російські війська здійснили 14 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксували 82 вибухи, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Сумська ОВА.

Білопільська громада: з території РФ здійснено обстріли зі ствольної артилерії (8 вибухів). Одна людина отримала поранення.

Також були удари дронами–камікадзе типу "FPV" (3 вибухи), пуски ракет з гелікоптера (НАР) (7 вибухів), обстріли з АГС (21 вибух) та СПГ (7 вибухів), мінометні обстріли (22 вибухи).

У Юнаківській громаді ворог вдарив із САУ (3 вибухи) та скинув з ворожого БпЛА гранати (2 вибухи).

У Новослобідській громаді росіяни скинули 4 міни.

У Свеській громаді росіяни з літака скинула авіаційні бомби типу "КАБ". Було 4 вибухи.

У Краснопільській громаді ворог скинув ВОГ з ворожого БПЛА. Був 1 вибух.