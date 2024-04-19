Ізраїль завдав удару по території Ірану – ЗМІ

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала повітряного удару по території Ірану. Іранські військові повідомили про збиття низки дронів біля міста Ісхафан, ракет зафіксовано не було.﻿ З посиланням на ABC News, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Видання, посилаючись на американського чиновника зазначило, що ізраїльські ракети влучили в об'єкт в Ірані.

Іранське інформаційне агентство Fars повідомляє, що біля аеропорту в центральному місті Ісфахан пролунали вибухи, але їхня причина невідома



"Причина цих звуків поки невідома, і розслідування триває, доки не будуть встановлені точні деталі інциденту" , - повідомляє агентство.

Згодом Fars додало, що "три вибухи" пролунали біля військової авіабази Шекарі поблизу Ісфахана.

Згодом військові Ірану заявили про збиття кількох безпілотників і підкреслили, що "на даний момент не було ракетної атаки" по країні.

"Декілька безпілотників були успішно збиті протиповітряною обороною країни, наразі немає повідомлень про ракетну атаку" , - заявив речник космічного агентства Ірану Хоссейн Даліріан.

Іранське телебачення повідомило, що сили ППО збили три безпілотники в небі над Ісфаханом.

У провінції розташовані кілька іранських ядерних об'єктів, зокрема центр іранської програми зі збагачення урану Натанз.

Іранські ЗМІ повідомили, що внаслідок атаки ядерні об'єкти не постраждали.

"Ядерні об’єкти в провінції Ісфахан перебувають у повній безпеці" , – повідомляє агентство Tasnim з посиланням на "надійні джерела".

Ізраїль заявив США, що не націлює ракети на іранські ядерні об'єкти, повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

Телеканал Fox News повідомляє, що "добре обізнане військове джерело" описує удар як "обмежений".

Іранські ЗМІ повідомили про призупинення польотів над містами Ісфахан, Шираз і Тегеран. У столичному аеропорту Імама Хомейні скасовані усі авіарейси. За даними CNN, кілька рейсів були перенаправлені над повітряним простором країни.

Зазначимо, що інцидент стався через кілька днів після того, як Іран випустив десятки ракет по Ізраїлю.