РФ почне війну з НАТО, якщо Україна програє – колишній віцепрезидент США

Американські війська не матимуть іншого вибору, окрім як воювати з російськими окупантами в Європі, якщо лідер Кремля Володимир Путін здобуде перемогу в Україні. Про це заявив у четвер колишній віцепрезидент США Майк Пенс, його слова під час заходу в Брюсселі наводить Politico, повідомляє Європейська правда.

Попередження Пенса є частиною його заклику до США Конгресу схвалити додаткове фінансування військової допомоги Україні.

"Ізоляціонізм ніколи не є відповіддю тиранічним режимам з експансіоністськими намірами, і я вірю, що більшість членів Конгресу це розуміють" , – сказав Пенс.

Якщо Путін переможе в Україні, зауважив він, то "я не маю жодних сумнівів, що настане час, коли він перетне кордон (з Європою), і нашим чоловікам і жінкам у військовій формі доведеться воювати", – сказав Пенс.

"Мине небагато часу, як він перетне кордон, і нашим чоловікам доведеться воювати відповідно до статті 5" договору НАТО, згідно з якою напад на одного члена Альянсу є нападом на всіх" , – сказав Пенс.

"По-друге, я думаю, що незабаром ми побачимо дії в Тайванській протоці або десь в Південно-Китайському морі" , – продовжив ексвіцепрезидент США.

Пенс також підтримав жорстку риторику Трампа щодо нездатності європейських союзників виконати цільовий показник НАТО – витрачати 2% ВВП на оборону.