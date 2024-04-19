Оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона: ранены три человека
В ночь на пятницу, 19 апреля, российские террористы обстреляли Днепровский район Херсона. Трое местных жителей получили ранения. Об этом информировал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Согласно его слов, двух местных жительниц 41 и 48 лет в среднем состоянии тяжести доставили в больницу. У них диагностировали взрывные травмы и ранения конечностей.
Еще один 65-летний мужчина получил ранение лица, но от госпитализации отказался.