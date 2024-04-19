Оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона: ранены три человека

В ночь на пятницу, 19 апреля, российские террористы обстреляли Днепровский район Херсона. Трое местных жителей получили ранения﻿. Об этом информировал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Согласно его слов, двух местных жительниц 41 и 48 лет в среднем состоянии тяжести доставили в больницу. У них диагностировали взрывные травмы и ранения конечностей.

Еще один 65-летний мужчина получил ранение лица, но от госпитализации отказался.