Польські фермери продовжують блокувати чотири пункти пропуску

Польські протестувальники у п’ятницю продовжують блокувати рух вантажівок на чотирьох пунктах пропуску на кордоні України з Польщею. Про це заявили у Державній митній службі України, повідомляє Європейська правда.

На пункті пропуску "Медика – Шегині" рух вантажівок заблокований в обох напрямках, на в’їзд та виїзд. Пропуск автобусів і легкових авто здійснюється безперешкодно.

На пункті "Корчова – Краківець" проїзд вантажівок заблокований попередньо до 9:00 суботи 20 квітня.

"Мітингарі вимагають обмежувати в'їзд в Україну вантажним автотранспортом до 5-7 авто на годину, незалежно від типу вантажу" , – зазначають у повідомленні.

Також польські протестувальники продовжують блокувати рух вантажного транспорту в пунктах пропуску "Ягодин–Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне".

У звичайному режимі працюють пункти пропуску "Устилуг– Зосин", "Угринів–Долгобичув", "Грушів–Будомєж" та "Смільниця – Кросьценко".

На КПП "Угринів-Долгобичув" фермери зняли блокаду у вівторок.