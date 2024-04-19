Міреінтеграції: В Україні оновили список територій, де ведуться бойові дії

В Україні оновили перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міреінтеграції.

Згідно з наказом Мінреінтеграції від 12 квітня 2024 року № 108 до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією було весено зміни.

Дізнатись про те, чи належить населений пункти до таких територій можна у документі нижче.

Нагадаємо, вказаний перелік був затверджений ще у грудні 2022 року та періодично оновлюється. Однак зміни до нього мають бути погоджені з Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Раніше повідомлялось, що для переселенців діють пільгові кредити на придбання земельних ділянок, купівлю і будівництво житла.