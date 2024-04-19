Столтенберг підбив підсумки Ради Україна-НАТО

Союзники по НАТО погодилися допомогти Україні у посиленні протиповітряної оборони. Анонси постачання можуть бути найближчим часом, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить пресконференція генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга за підсумками Ради Україна-НАТО.

Посилення ППО

За словами генсека, президент України Володимир Зеленський, який взяв участь у засіданні Ради, поінформував союзників про ситуацію на полі бою та необхідність посилити українську протиповітряну оборону.

"Міністри оборони країн НАТО погодилися посилити і надати подальшу військову підтримку, включаючи посилення протиповітряної оборони. НАТО склала список існуючих можливостей по всьому Альянсу, і є системи, які можуть бути надані Україні. Тому я очікую нових заяв про можливості у сфері протиповітряної оборони для України найближчим часом", - розповів Столтенберг.

Він привітав рішення Німеччини передати Україні додаткову систему ППО Patriot. Як зазначив генсек, на додаток до Patriot союзники можуть передати і зенітний ракетний комплекс SAMP-T.

"Багато союзників, які не мають доступних систем, звернулися з пропозицією надати фінансову підтримку для їх придбання для України. Ми також співпрацюємо з промисловістю для нарощування виробництва та ремонту систем, щоб зробити їх оперативними та готовими до використання", - підкреслив генсек.

Обговорювали не лише ППО

Міністри оборони також обговорювали інші потреби України, зокрема 155-міліметрові снаряди, далекобійні можливості та безпілотники.

"Кожен союзник по НАТО сам вирішить, що йому надати. Декілька союзників взяли на себе конкретні зобов'язання під час зустрічі і зараз завершують роботу над вкладом, про який, як я очікую, буде оголошено найближчим часом", - додав генсек.

Рада Україна-НАТО

Нагадаємо, після того, як російські окупанти посилили ракетні та дронові атаки на Україну президент Володимир Зеленський заявив, що Київ скликає засідання Ради Україна-НАТО. Глава держави уточнив, що обговорюватимуть системи ППО для українських військових.

Пізніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що засідання відбудеться 19 квітня. Воно пройшло на рівні міністрів оборони країн Альянсу, участь також брав і Зеленський.