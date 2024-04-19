Зеленський провів нараду біля розбомбленої багатоповерхівки в Дніпрі
Президент Володимир Зеленський відвідав місце російського удару у Дніпрі, де провів нараду щодо посилення захисту регіону, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Зеленський у соцмережах.
"Дніпро. Нарада щодо ситуації в області, захисту Дніпра, усіх міст і громад регіону. Доповіді щодо об'єктів критичної інфраструктури, будівництва захисних споруд, відновлення й модернізації об’єктів енергетики".
За словами президента, він особисто подякував рятувальникам, які ліквідують наслідки російського ракетного удару по Дніпру.
"Дуже важливо, щоб кожен, хто потребує допомоги зараз, отримував її. І максимально активно працюємо з партнерами заради додаткових систем ППО для України".
Що передувало:
- 19 квітня вранці росіяни вдарили по Дніпру і області. У Дніпрі, окрім житлового будинка, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. У Синельниковому частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені. У Павлограді пошкоджене одне з підприємств.
- Били росіяни і по Нікопольщині: ввечері з артилерії обстріляли сам Нікополь, а вночі – Марганецьку громаду: пошкоджені два приватні будинки.
- Вдень у ДСНС повідомили, що дістали з-під завалів у Дніпрі тіло уже сьомої жертви удару.