Лавров: Швейцарія перетворилася на відверто ворожу країну

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Швейцарія не може приймати мирну конференцію щодо війни в Україні, тому що з нейтральної держави перетворилась у "відверто ворожу", повідомляє Європейська правда.

Такими міркуваннями голова російської дипломатії поділився в інтерв’ю російським пропагандистам із Sputnik, "Говорит Москва" і "Комсомольская правда".

Лавров каже, що для Росії Швейцарія як майданчик для переговорного процесу щодо України "просто не підходить".

"Вона ніяка не нейтральна сторона, вона з нейтральної перетворилася на відверто ворожу", – додав він.

Голова російського МЗС знову відкинув запропоновану Україною "формулу миру" з 10 пунктів, але сказав, що Москва "поважає" позицію Китаю – який пропонував скликати "прийнятну" для Росії та України мирну конференцію (не уточнивши, якою вона може бути).

Дводенна конференція високого рівня щодо врегулювання війни в Україні – інавгураційний Саміт миру – відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня.

Росія вже говорила, що не братиме участі в переговорах.

Президент Зеленський говорив, що розроблені у Швейцарії деталі мирного плану деякі "представники континентів" передадуть РФ.