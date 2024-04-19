Ракетна атака Дніпром: рятувальники виявили тіло ще одного загиблого
У Дніпрі рятувальники виявили тіло третього загиблого від ворожого удару по багатоповерхівці, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Третій загиблий у Дніпрі. Рятувальники виявили тіло чоловіка, який мешкав на 5-му поверсі, на рівні третього".
Загалом, за даними ОВА, атака на область 19 квітня обірвала 8 життів. Двоє жертв – діти.
Що передувало:
19 квітня вранці росіяни вдарили по Дніпру і області. У Дніпрі, окрім житлового будинку, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. У Синельниковому частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені. У Павлограді пошкоджене одне з підприємств.
Стало відомо, що серед жертв у Синельниковому ціла родина. 6-річний хлопчик залишився сиротою.
Президент Володимир Зеленський відвідав місце російського удару у Дніпрі, де провів нараду щодо посилення захисту регіону.
Мер Дніпра Борис Філатов оголосив 20 квітня жалобу за загиблими внаслідок удару росіян по місту.