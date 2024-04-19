Білий дім: Постачання зброї Україні розпочнеться "одразу ж" після рішення Конгресу

Білий дім очікує, що постачання американської військової допомоги почнуться "одразу ж" після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес США, повідомляє Європейська правда.

Про це на брифінгу 19 квітня заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

На питання, як швидко США почнуть постачати нову військову допомогу Україні після рішення Конгресу, речниця сказала: "Одразу ж", нагадавши, що адміністрація Джо Байдена не раз наголошувала на необхідності швидкого рішення з боку законодавців.

"Як ми неодноразово казали, українці поступались територіями через бездіяльність Конгресу. Але ми дуже вдячні, що Конгрес рухається вперед і на двопартійній основі. Ми хочемо, щоб це (пакет допомоги. – Ред.) був схвалений Конгресом, Сенатом і потрапив на стіл президента. І він одразу підпише цю допомогу", – додала вона.

Жан-П’єр нагадала, що ціль Путіна в Україні – "загарбати її суверенну територію".

"І ми не можемо цього допустити. Ми знаємо, що відбувається, коли не зупиняють тирана й диктатора. І ми не можемо дозволити, щоб історія повторилась знову", – підсумувала вона.

Нагадаємо, Палата представників США 19 квітня провела процедурне голосування за чотири законопроєкти про іноземну допомогу, зокрема й Україні, що дозволяє пізніше винести їх на розгляд Палати.

Голосування за пакет законопроєктів в Палаті представників очікується в суботу, 20 квітня. У цей день члени палати розглянуть усі поправки, які напередодні пройшли процедурний комітет, і після цього виноситимуть по черзі кожен законопроєкт на голосування.

Демократична більшість у Сенаті обіцяє не зволікати зі схваленням пакетів допомоги.