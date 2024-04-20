ЗМІ: Міноборони Британії не витратило й половини грошей з фонду підтримки України

Міністерство оборони Великої Британії не використало більше половини військового фонду у розмірі 900 мільйонів фунтів стерлінгів, який призначений для України, повідомляє Українська правда.

Про це пише The Guardian.

Гроші не було використано через бюрократичні затримки з укладанням контрактів.

Міжнародний фонд для України, очолюваний Великобританією, налічує дев'ять країн-донорів. Критики стверджують, що він повільно постачає зброю на фронт.

З 900 млн фунтів стерлінгів, наданих урядами за останні два роки, з яких 500 млн фунтів стерлінгів надійшли від Великої Британії, лише 404 млн фунтів стерлінгів було виділено або витрачено.

Міністри визнали, що частина обладнання, передбаченого підписаними контрактами, не прибуде в Україну до весни наступного року.

За словами чиновників МО Британії, затримки викликані необхідністю оцінити кожну з величезної кількості оборонних компаній, які брали участь у тендерах на отримання контрактів.

Міжнародний фонд для України був створений у серпні 2022 року для фінансування військової підготовки та обладнання після Російського вторгнення.

Він був розроблений як "гнучкий фонд із низьким рівнем бюрократії", яким керує Міністерство оборони Британії від імені виконавчої комісії, що складається з Великобританії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції та Литви.