У МВС розповіли, скільки українці подали заяв на володіння зброєю

Станом на 19 квітня в Єдиному реєстрі зброї вже зареєстровано 306 048 заяв на придбання, зберігання, переоформлення зброї, направлення на комісійний продаж, продовження строку дії дозволу на зберігання зброї тощо, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ України.

За результатами опрацювання заяв, правоохоронці ухвалили понад 285 тисяч рішень про надання відповідних дозвільних документів.

Загалом, за неповні 10 місяців роботи реєстру, в Єдиному вікні громадянина авторизувалися понад 70 тисяч користувачів.

Інфографіка: МВС України (mvs.gov.ua)

Зброя в Україні

У березні 2024 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект, що дозволяє українцям задекларувати зброю, отриману під час війни.

Також у Верховній Раді хочуть скасувати кримінальну відповідальність за виготовлення та володіння зброєю.

Українці можуть мати на руках від 1 до 5 млн одиниць зброї. Крім того, громадяни мають певну кількість неофіційної трофейної зброї.