У Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи під час ракетної атаки

У ніч на суботу у Запоріжжі кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Десять областей країни були під загрозою удару. Близько 7.00 вибух пролунав в Одесі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють голова Запорізької ОВА Іван Федоров, Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза ударів швидкісних ракет по Запорізькій області та інших областях України, де оголошено повітряну тривогу".

Повітряні сили повідомили про керовану авіаційну ракету, імовірно Х-59, в напрямку Полтавщини. Пізніше вона змінила курс на Дніпро.

Доповнено:

5.41 виникла загроза застосування авіації.

5.55 військові повідомили про керовану авіаційну ракету, імовірно Х-59, в напрямку Одещини з Чорного моря.

6.45 у ПС повідомили про ракету, що летить на Одещину. "Суспільне" написало про вибух в Одесі.

О 7.21 пролунав відбій повітряної тривоги.