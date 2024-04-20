Сили ППО уночі знищили дві з семи російських ракет

У ніч на 20 квітня російські окупанти атакували Україну балістичними та керованими авіаракетами, з них дві збиті, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили.

За даними військових, росіяни атакували трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з акваторії Чорного моря.

Засобами зенітних ракетних військ знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Також на південному напрямку знищено три розвідувальні БпЛА – два "Орлан-10" та один "Суперкам".