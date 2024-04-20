Зеленський увів у дію рішення РНБО на обмеження щодо онлайн-казино

Діяльність онлайн-казино в Україні обмежать. Рада національної безпеки і оборони ухвалила низку рішень щодо азартних ігор, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить указ президента﻿ №234, опублікований на сайті ОП.

Глава держави Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті.

РНБО доручила Кабінету міністрів:

розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ та інших військових формувань;

заборонити реєструвати кілька акаунтів для одного гравця, а також визначити ліміту часу у грі на тиждень;

зобовʼязати організатора азартних ігор встановити ліміт для гравця перед початком гри з можливістю зміни такого ліміту не частіше одного разу на місяць;

впровадити державну систему онлайн-моніторингу;

провести національну інформаційно-розʼяснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор, блокування нелегальних сайтів, де надається доступ до азартних ігор.

Головнокомандувач ЗСУ та керівники військових формувань під час воєнного стану повинні запровадити заборону для військових щодо доступу до онлайн-казино.

СБУ повинна протягом двох місяців проведе перевірки організаторів азартних ігор. Нацбанку протягом двох місяців необхідно затвердити рекомендації банкам щодо блокування платежів громадян кредитним коштом на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх

Міністерство цифрової трансформації, згідно з указом президента, проведе у місячний строк переговори з компаніями Apple та Google щодо заборони розміщення застосунків з азартними іграми без відповідної ліцензії у їх магазинах додатків.

Міністерство охорони здоров'я зобов'язали протягом трьох місяців розробити клінічний протокол лікування від ігрової залежності.

Проблема онлайн-казино

Варто зазначити, що останнім часом в Україні стала резонансною тема онлайн-казино. Зокрема, у мережі спалахнули скандали через відсутність обмежень у роботі казино.

На сайті Офісу президента з'явилася петиція щодо обмежень азартних ігор в інтернеті. Зокрема, автор петиції закликав обмежити доступ до казино для військових.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тему онлайн-казино в Україні винесуть на засідання Ради національної безпеки та оборони. За його словами, необмежена діяльність казино шкодити інтересам суспільства.