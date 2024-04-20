Росіяни завдають ударів по Харкову: у місті було чути вибух (Оновлено)

Росія вдень 20 квітня атакувала Харків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Харківська ОВА, мер міста Ігор Терехов.

В ОВА наголосили, що росіяни завдають ударів по місту та просять людей перебувати в укриттях.

Наразі немає ніяких подробиць.

Пряма мова Терехова:

"У Харкові чутно вибух. Будьте обережні".

Оновлено: Пізніше стало відомо про нові обстріли міста. Влада закликала Харків та район перебувати в укриттях.

Про наслідки попередніх вибухів все ще не повідомляється.