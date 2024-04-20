Росіяни завдають ударів по Харкову: у місті було чути вибух (Оновлено)
Росія вдень 20 квітня атакувала Харків, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Харківська ОВА, мер міста Ігор Терехов.
В ОВА наголосили, що росіяни завдають ударів по місту та просять людей перебувати в укриттях.
Наразі немає ніяких подробиць.
Пряма мова Терехова:
"У Харкові чутно вибух. Будьте обережні".
Оновлено: Пізніше стало відомо про нові обстріли міста. Влада закликала Харків та район перебувати в укриттях.
Про наслідки попередніх вибухів все ще не повідомляється.