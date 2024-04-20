Напад на поліцію на Вінниччині: 28-а ОМБр заявила про непричетність своїх бійців

Бійці 28 окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу не причетні до нападу на поліцейських у Вінницькій області, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявили у пресслужбі бригади, повідомляє 28 ОМБр у Facebook.

"Щодо трагічного інциденту з загибеллю поліцейського, який відбувся у селі Флорине Вінницької області сьогодні вночі. Дві особи, яких розшукують, не є військовослужбовцями 28 ОМБр" , - йдеться у повідомленні.

Сили оборони півдня України також повідомили про непричетність бійців вказаної бригади до нападу. Зазначається, що підозрювані вже понад рік не є військовими 28 ОМБр.

"Додатково зазначимо, що підозрювані у вчиненні злочину особи, вже понад рік не мають відношення до 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб сприяти розслідуванню цього випадку та забезпечити справедливість" , - йдеться у заяві.

Розстріл поліції у Вінницькій області

В ніч на 20 квітня невідомі розстріляли двох поліцейських у Вінницькій області.

Як повідомляють правоохоронні органи, у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських.

Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.

За даним фактом було відкрите кримінальне провадження Причетних розшукують.