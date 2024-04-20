Зеленський: Україна зацікавлена в участі Бразилії у саміті миру

Україна зацікавлена в участі Бразилії у Глобальному саміті миру. Він відбудеться у червні у Швейцарії, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента Володимира Зеленського в інтерв’ю бразильським журналістам.

Глава держави наголосив, що Україна зацікавлена в активній участі Бразилії та, зокрема, президента Лули да Сілви в першому Глобальному саміті миру.

"Вважаю, що його присутність там, як і будь-яких лідерів будь-яких держав світу, які отримують запрошення, говорить про те, що вони, ці люди, хочуть миру. Бажано, щоб це був справедливий мир для України" , - зазначив Зеленський.

Президент також подякував журналістам за приїзд в Україну. Зеленський знову запросив президента Бразилії відвідати Україну.

Глава держави також нагадав, що зустрічався з Лулою да Сілвою у вересні 2023 року на полях сесії Генасамблеї ООН.

Неоднозначні заяви бразильського лідера

Варто зазначити, раніше президент Бразилії заявив про готовність бути посередником між Україною та Росією і навіть представив свій "мирний план". Проте у Києві поставилися до цього скептично через дещо проросійські погляди політика.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що хотів би особисто зустрітися з бразильським лідером та навіть готовий відвідати Бразилію, якщо буде офіційне запрошення. Проте Лула да Сілва проігнорував слова Зеленського, а також його запрошення відвідати Україну.