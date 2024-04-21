Мішель: одобрення конгрессменами США допомоги Україні - чіткий сигнал Кремлю

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав схвалення Палатою представників Конгресу США законопроєкту про допомогу Україні на 61 млрд доларів чітким сигналом Кремлю про продовження підтримки України.﻿ З посиланням на соцмережі Шарля Мішеля, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

Він привітав голосування Палатою представників "давно назрілого важливого пакету допомоги Україні".

"Це надсилає чіткий сигнал Кремлю: ті, хто вірять у свободу та статут ООН, продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ" , - написав Мішель.

Вчора, 20 квітня, Палата представників схвалила запропонований спікером Майком Джонсоном законопроект про підтримку України на 60,84 мільярда доларів. 23,2 млрд доларів залишаться в США та будуть витрачені на поповнення американських запасів.

13,8 млрд доларів передбачено на закупівлю озброєння та військової продукції для України; 11,3 млрд - на поточні військові операції США в Європі; 26 млн - на продовження нагляду за допомогою. Ще 7,85 млрд доларів Україна отримає в кредит як пряму фінансову допомогу державному бюджету.

Крім того, передбачається надання Україні далекобійних ракет ATACMS.

Першу партію допомоги можуть доставити в Україну за кілька днів після підписання законопроекту президентом США у разі його ухвалення Сенатом (голосування відбудеться 23 квітня). Імовірно, це будуть боєприпаси для систем протиповітряної оборони та артилерії.

Ракети ATACMS можуть бути надані Україні, щойно Precision Strike Missiles (балістична ракета малої дальності, розроблена для заміни MGM-140 ATACMS) почне надходити на склади Пентагону.