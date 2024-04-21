За добу на фронті відбулося 115 бойових зіткнень – зведення Генштаба

На фронті минулої доби Сили оборони відбили 115 атак російських військ.﻿﻿ Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, повідомляє Українська правда.

Протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 15 ракетних та 63 авіаційних удари, здійснив 109 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях нукраїнських військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харківської, Луганської, Донецької, Херсонської областей.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує збнрігати військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог за підтримки авіації 2 рази атакував позиції захисників у районі населеного пункту Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку противник 10 разів атакував позиції Сил оборони в районах населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 28 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Іванівське, Новий Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 32 атаки в районах населених пунктів Семенівка, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Невельське та Олександропіль Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де окупанти за підтримки авіації 25 разів намагалися прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку ворог теж за підтримки авіації 4 рази атакував позиції українських захисників у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом минулої доби окупанти здійснили 3 безуспішні атаки позицій українських військ.

Разом з тим авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 пункту управління, 2 районах зосередження особового складу, 1 складу боєприпасів, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 району зосередження озброєння та військової техніки противника.