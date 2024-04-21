Окупанти вдарили по житлових кварталах Херсона, постраждала жінка

З самого ранку 21 квітня російські окупанти крили вогнем одночасно кілька житлових кварталів Херсона.﻿﻿ Про це повідомила Херсонська ОВА.

Зазначається, що у Корабельному районі снаряди влучили у багатоповерхівку та припарковані поруч автомобілі. Уламками пошкоджено медзаклад.

У Дніпровському - внаслідок обстрілу постраждала 81-річна жінка. Під удар окупантів потрапив її житловий будинок.

У жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію.