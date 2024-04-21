У ЗСУ розповіли про обстановку у Часовому Ярі

Сили оборони України продовжують стримувати російські війська на підступах до Часового Яру (Донецька область), противника у місті немає. Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, повідомляє Ліга.net.

"Часів Яр тримається. Ворог тисне на Бахмутському напрямку і, зокрема, на Часів Яр. Але ситуація повністю контрольована Силами оборони. Противника в місті немає" , – сказав він.

Він додав, що росіяни намагаються атакувати місто штурмовими групами під прикриттям безпілотників та артилерії.

"Останнім часом дуже дошкуляє авіація" , – сказав Волошин.

Британська розвідка вважає, що атаки на Часів Яр в основному повторюють тактику росіян в Авдіївці.

У своєму зведенні в неділю вона вказує на слова Волошина про те, що російські літаки щодня скидають на Часів Яр по 20-30 бомб. Ймовірно, їх скидають російські літаки Су-25, що діють поблизу лінії зіткнення, і Су-34, що діють на відстані, використовуючи крилаті бомби, пише британська розвідка.